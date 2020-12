Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) "alapos vizsgálatot" indított a negyedik játékvezető állítólagos rasszista megjegyzése miatt kedd este félbeszakított, és szerdán (ma) pótlásra kerülő Paris Saint-Germain - Basaksehir Bajnokok Ligája-csoportmérkőzésen történtek miatt.

A H csoport párizsi összecsapásának 13. percében a vendég török együttes másodedzője, Pierre Webo reklamálásért piros lapot kapott a román játékvezetőtől. Ezután a Basaksehir játékosai és stábja azt állította, hogy a negyedik bíró rasszista megjegyzést tett a kameruni szakemberre. Tíz perc vita után mindkét csapat elhagyta a játékteret, a mérkőzés félbeszakadt, a pótlásról, és az új játékvezető stáb kijelöléséről pedig később döntött az UEFA.



(Kép: Xavier Laine/Getty Images)



A Paris Saint-Germain - amelynek Löw Zsolt a másodedzője - és a Basaksehir is közleményben erősítette meg, hogy a futballisták azért vonultak le a pályáról, mert a negyedik játékvezető rasszista megjegyzést tett Webóra.



"Az UEFA a két klubbal lefolytatott egyeztetés után úgy döntött, hogy a mérkőzésből hátralévő időt másnap, új játékvezetői stábbal játsszák le a felek" - írta kedd este az európai szövetség.

UEFA is aware of an incident during tonight’s Champions League match between Paris Saint-Germain and Istanbul Basaksehir and will be conducting a thorough investigation.



Racism, and discrimination in all its forms, has no place within football.

#NoToRacism