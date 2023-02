A 29 éves francia középhátvéd sorozatos sérülések és negatív edzői döntések után elhagyta a Barcelonát és a Leccéhez került kölcsönbe.



A katalánok terve az volt, hogy a francia építse fel magát, hogy később eladhassák és szabaduljanak bértömegétől.

A tervük úgy fest, hogy sikerült, ugyanis Umtitiért bejelentkezett az AC Milan. A spanyol SPORT értesülései szerint a tavalyi olasz bajnok nyáron tehet ajánlatot a védőért.

