Samuel Umtitiből kitört a sírás, amikor meglátta az őt fogadó szurkolókat.



Samuel Umtiti háta mögött enyhén szólva nehéz évek vannak. 2018 nyarán a tehetséges játékos a világ legjobbjai közt volt, miután kulcsszerepet játszott a franciák világbajnoki címének megszerzésében. Umtiti a torna egyik legjobbjává vált, ráadásul a Belgium elleni elődöntő egyetlen gólját is ő szerezte.



A játékos karrierje klubszinten is szárnyalt, ám 2018 nyarától kezdve drámai visszaesésbe kezdett, mivel rengeteg sérülés hátráltatta karrierjét. Az elmúlt három szezonban Umtiti játékos mindössze 35 alkalommal lépett pályára klubjában és 2019 óta nem játszott a válogatott színeiben. A 2022/23-as szezon azonban reményt adhat neki, mivel a Barcelona kölcsönbe adta őt a Serie A-ban szereplő Leccének.



Umtitinek most nagyon jó esélye van arra, hogy 2017/2018 óta először újra rendes helyet kapjon egy topligában játszó klubban. Nem csoda tehát, hogy amikor megérkezett Leccébe,és meglátta az őt fogadó többszáz szurkolót, nem tudott uralkodni érzelmein, és könnyekben tört ki.

Samuel Umtiti,campione del mondo,ha giocato con i migliori giocatori al mondo,si emoziona davanti ai tifosi del Lecce,aridetece che è solo un gioco pic.twitter.com/dt5oqcp66M — matteriete (@matt_eoo0) August 25, 2022



Az esetről videó is készült, ami jól kifejezi, mennyire örült Umtiti az átigazolásnak.

