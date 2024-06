Eredetileg március közepén rendezték volna meg az Atalanta és a Fiorentina mérkőzését az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban, ám akkor a Fiorentina sportigazgatója, Joe Barone szívrohamot kapott, majd néhány napra rá életét vesztette, így a találkozót halasztani kellett. A pótlást pedig befolyásolta a bergamói együttes Európa-liga döntője is, így június 2-án tudták csak lejátszani az elmaradt meccset, amely egyébként már semmilyen releváns téttel nem bírt, azt leszámítva, hogy az Atalanta esetlegesen megszerezhette volna a harmadik helyet a negyedik helyett. A mérkőzést végül a violák nyerték 3-2-re, így a bronzérem a Juventusé lett, de Gian Piero Gasperini csapata mást is nagyon sajnálhatott.

Giorgio Scalvini has torn his ACL in his left knee and he will miss Euro 2024.



Atalanta defender will be back in January… get well soon pic.twitter.com/resqTBet7C