Korábban arról lehetett hallani, hogy a 2011. júliusa és 2012 decembere között Magyarországon dolgozó Paolo Sousa lehet Spaletti utódja, most arról szólnak a hírek, hogy a PSG jelenlegi trénere, Christophe Galtier a fő kiszemelt.



Sousa helyzetét nehezíti, hogy a Salernitana a felmondási záradék kifizetését követeli, mivel a következő szezonra is érvényes szerződéssel rendelkezik a portugál mester.



Másrészt, sajtóhírek szerint Aurelio De Laurentiis elnök inkább külföldi edzőt hozna, nem a Serie A-n belül válogatna. Ettől azt reméli, hogy növekszik a csapat presztízse és eredményesebben szerepelhetnek a Bajnokok Ligájában.



Így került a képbe Christophe Galtier, aki korábban a Lille csapatánál dolgozott együtt Victor Osimhennel, a Napoli nigériai ászával. A francia tréner azonban még kivár, egyelőre nem győzte meg őt De Laurentiis elnök.







Sousához hasonlóan Galtiert is szerződés köti aktuális csapatához, megszerzése hatmillió euróba kerülne.



