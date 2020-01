A Chelsea labdarúgóklubja kölcsönadta a nigériai válogatott Victor Mosest az olasz bajnokságban második helyen álló Internazionalénak.

A milánói egyesület csütörtöki bejelentése szerint a 29 éves szélső az idény végén maradhat is az Internél, a Chelsea-vel megkötött kölcsönadási szerződés ugyanis opciós jogot tartalmaz a futballista végleges szerződtetésére.



Az Internazionale vezetőedzője, Antonio Conte 2016 és 2018 között a Chelsea-t irányította, Moses már akkor is a londoni Kékek játékosa volt.



Múlt héten Ashley Young a Manchester Unitedből igazolt az Interhez, ahol korábbi manchesteri csapattársai közül a belga Romelu Lukaku, valamint a chilei Alexis Sanchez is futballozik.



A 38-szoros válogatott Victor Moses az Internazionale történetének nyolcadik nigériai játékosa.



Az Inter 20 forduló után négy pont hátránnyal követi a címvédő és listavezető Juventust az olasz bajnokság tabelláján.



Borítókép: Claudio Villa - Inter/Inter via Getty Images