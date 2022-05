Az AS Roma a nyár folyamán szeretne lecsapni a Juventustól távozó Paulo Dybalára. Nemrég Francesco Totti beszélt arról, hogy reméli, sikerül meggyőznie a sztárt, hogy csatlakozzon a fővárosi együtteshez.

A 28 éves Dybala néhány napja jelentette be, hogy nem sikerült megegyeznie klubjával, így a szezon végén távozik a Juventustól. Az argentin válogatott játékosát több európai topklub is üldözi. Korábban José Mourinho, az AS Rom a vezetőedzője beszélt arról, hogy szeretné megszerezni a játékost, most pedig a klub ikonja, Francesco Totti mondta el ugyanezt.



„Meglátjuk, el tudjuk-e hozni Rómába. Hétfőn találkozom vele, és remélem sikerül meggyőzni” – mondta Totti a Sky Italiának.

„Milánóban vagyunk (Samuel) Eto'o meccsén, együtt fogunk játszani, és adok neki néhány tanácsot. Megpróbálok valamit elindítani a fejében, remélem sikerül. Ez az, ha Roma ugyanígy gondolkodik, mint én” – tette hozzá.

