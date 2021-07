Torokrákot diagnosztizáltak Ivan Gazidisnél, az AC Milan labdarúgóklub vezérigazgatójánál.

A klub honlapján megjelent keddi közlemény szerint az alapos orvosi vizsgálatok során megállapították, hogy az 56 éves dél-afrikai sportvezetőnek jó esélye van a teljes felépülésre. Gazidis nem kért felmentést a munkavégzés alól, csak a kezelések idejére vonul majd kórházba.

"Ha valakinél rákot diagnosztizálnak, az természetesen soha nem jön jókor, de ez egy gyógyítható változata a betegségnek" - nyilatkozta a vezérigazgató. Hozzátette: világszínvonalú orvosok gyógyítják, ezért is bízik benne, hogy a kezelések sikeresek lesznek. "Az én esetem is rávilágít a rendszeres orvosi vizsgálatok fontosságára, még akkor is, ha valakinek nincsenek tünetei. Arra bátorítok mindenkit, hogy helyezze előtérbe az egészségét, és gondoskodjon a rendszeresen orvosi ellenőrzésekről" - magyarázta.



Fotó: acmilan.com

Borítókép: acmilan.com