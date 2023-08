2015-ben Carlos Tevez a Juventus csapatát elhagyva a Boca Juniorsnál folytatta pályafutását.

„Nagy pillanat volt számomra, amikor úgy döntöttem, hogy visszamegyek Argentínába, Vanessa, a feleségem meg akart ölni. Olaszországban minden nagyon könnyű volt. Az olaszok olyanok, mint mi argentinok, a szívem egy része örökre ott marad.” – idézte fel a 39 éves Tevez.

A csatár húszéves pályafutása során megfordult a Manchester Unitednél is, akikkel két bajnoki címet és egy BL-t nyert. A másik manchesteri csapattal, a Cityvel is a csúcsra ért 2012-ben, míg a Juve játékosaként két Scudetto mellett kétszer az év játékosa címet is megkapta.

Nemrég az argentin Independiente kispadját vette át, a klub az előző szezonban a 24. helyen zárt a 28 csapatos ligában.

Borítókép: Marcelo Endelli/Getty Images