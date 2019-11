A Verona stadionjának egy részét le kell zárni a labdarúgócsapat következő hazai mérkőzésen a klub szurkolóinak rasszista magatartása miatt.

Az olasz liga kedden jelentette be, hogy abban a szektorban nem lehetnek nézők, ahonnan vasárnap, a Brescia ellen 2-1-re megnyert hazai mérkőzésen a vendégek támadóját, Mario Balotellit érte rasszista atrocitás.

A ghánai származású, olasz válogatott Balotelli a bekiabálások miatt az 54. percben előbb kezébe vette a labdát, felrúgta a lelátóra, majd levonult a pályáról. A kapu mögött a csapattársai és az ellenfél játékosai is győzködték, ne menjen be az öltözőbe. A játékvezető rövid időre megállította a játékot, a hangosbemondó pedig megkérte a drukkereket, hagyják abba a kiabálást, különben idő előtt véget ér az összecsapás. A találkozó néhány perc elteltével folytatódott, Balotelli pedig a 85. percben gólt szerzett.

Az elmúlt hétvégén hasonló bekiabálások miatt rövid időre egy másik mérkőzés is félbeszakadt a Serie A-ban: szombaton az AS Roma-Napoli bajnoki összecsapást kellett megállítani. A liga tájékoztatása szerint vétkes drukkerei miatt a fővárosi klubnak 30 ezer eurós (9,9 millió forintos) bírságot kell fizetnie, ami több is lehetett volna, ha a csapatkapitány Edin Dzeko nem lép fel olyan határozottan és hatékonyan.

Borítókép:Alessandro Sabattini/Getty Images