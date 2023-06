Április 13-án a torinoi EL-nyolcaddöntő 40. percében a hazaiak hálóőre, Wojciech Szczęsny a mellkasát szorongatta, majd a földre esett. A portást lecserélték, majd alapos kivizsgálásnak vetették alá.



Habár a 33 éves kapus mellkasi fájdalmakra panaszkodott, a mérések semmiféle rendellenességet nem mutattak ki.



Néhány nappal később azt nyilatkozta, hogy már jobban van. Félt, olyan történt vele, ami előtte még sohasem, nehezen vette a levegőt és szorongott.



Szczęsny ezúttal egy lengyel lapnak árulta el, hogyan élte meg azt a meccset. „Ijesztő volt, azt hittem, meg fogok halni. Amikor a védőhöz passzoltam, úgy éreztem, hogy a szívem felrobban.” – mesélte.



„A szögletnél szóltam Miliknek, hogy megsérültem, de közben már készültek elvégezni. A mellkasom borzasztóan fájt, az okát pedig a mai napig nem tudjuk. Valószínűleg hát- vagy gerincproblémák miatt lehetett” – tette hozzá.

Juventus confirm Wojciech Szczesny is OK after being subbed before halftime after experiencing chest pain.