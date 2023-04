Szerda este a Juventus és az Inter csapott össze a Coppa Italiában, a tét pedig a döntőbe jutás volt.



A találkozót végül a milánóiak nyerték 1-0-ra, Federico Di Marco góljával.

A mérkőzést követően a Juventus edzője, Massimiliano Allegri nehezen viselte a vereséget, ennek pedig hangot is adott az öltözőbe menet.

„Szarok vagytok! Amúgy is hatodikak lesztek!” – kiabálta az Inter Dario Baccinnak és Giuseppe Marottának (előbbi a klub menedzsere, utóbbi a vezérigazgatója).

