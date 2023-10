Kaotikus mérkőzésen vitte haza a három pontot a Genoa otthonából a Milan szombat este.



A találkozó majdnem végig 0-0-s végeredményre állt, Christian Pulisic góljára egészen a 87. percig várni kellett.

A hosszabbításban több esemény is történt, ezért az jól elhúzódott. A 99. percben kiállították Maignan-t, a Milan pedig már kifogyott a cserékből, így vészkapusra volt szükségük.

Oliver Giroud vállalta a feladatot, aki a hátralévő percekben többször is megmentette a Milant a kapott góltól.

Incredible fan footage of Olivier Giroud’s last minute save for AC Milan pic.twitter.com/2UxPLrlRI2

„Sosem éltem még át ilyet! Nagyon büszke vagyok a csapatra, az utolsókig harcoltuk, és sikerült egy nagyon védenem is. Szerencsém is volt, de oroszlánként harcoltunk és végül a szurkolók büszkék lehetnek ránk.”



„Nincsenek meg a kapusok által használt mozdulatok, de ezt megéreztem. Nagyon fájt a karom, de ez így van rendjén. Gyerekkoromban szerettem kapus lenni, ezért álltam be én.” – mesélt a meccsen történtekről a támadóból kapussá avanzsált Giroud.

A találkozó végig parázs hangulatban telt, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a két piroslap mellett a bíró nyolc alkalommal mutatott fel sárgalapot.

Érdekesség, hogy a meccset követően a Milan hivatalos oldalán is feltüntette Giroud-t a klub kapusai közt.

#ACMilan have added Giroud as a goalkeeper on their website pic.twitter.com/kzL0SpdAU5