Tammy Abraham tovább szította a Premier League-be való visszatérésével kapcsolatos átigazolási spekulációkat, amikor a FourFourTwo-nak azt mondta: "soha ne mondd, hogy soha", amikor egy esetleges hazatérésről beszéltek.

Az angol magazinnak adott nagyinterjúban Abraham beszélt azokról a pletykákról, amelyek szerint a következő szezon kezdetére visszatérhet hazájába, és beszélt az életről is José Mourinho alatt, akit "a világ egyik legjobbjának" nevezett. Az elmúlt hetekben a 25 éves támadót azzal kecsegtették, hogy visszatér valamelyik korábbi klubjához, vagy a Chelsea-hez, ahol 17 évet töltött a klub akadémiája és első csapata között, vagy az Aston Villához, ahol 2018-19-ben eredményes szezont futott a Championshipben.

Állítólag a Manchester United is képben van, hogy a közelgő nyári átigazolási időszakban visszavigye Abrahamot Angliába. Egy esetleges Angliába való visszatéréssel kapcsolatban Abraham a FourFourTwo-nak így nyilatkozott.

„A futballban soha ne mondd, hogy soha. Jelenleg a célom és a figyelmem a Román van: jól akarjuk befejezni a szezont. Még nem is gondolkodtam semmi máson, csak azon, hogy itt legyek és a legjobbamat nyújtsam. Nem mondanám, hogy vannak elvarratlan szálak Angliában, nem sietek. Lehet, hogy a következő tíz évben is a Románál maradok, de az is lehet, hogy nem. Soha nem tudhatod, mi vár rád a sarkon túl."

A góllövő forma hiánya ellenére Abraham még mindig tele volt dicsérettel Mourinhót illetően, aki 2021 nyarán 40 millió euróért hozta őt Rómába.

„José egy legenda. Imádom őt, egy igazi főnök, vezető. Amikor ő beszél, akkor hallgatsz és figyelsz. Tudja, hogyan kell bánni a játékosaival, ebben a világ egyik legjobbja. Tudja, hogyan kell motiválni téged. Még ha jó munkát is végzel, akkor is megpróbál rávenni, hogy még többet tegyél. Sosem elégedett, mindig többet akar."

Borítókép: Luciano Rossi/AS Roma via Getty Images