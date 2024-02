Meglepő fordulat történt egy Serie A összecsapás előtt. A Torino edzői stábjának egyik tagját, Michele Orecchiót rajtakapták, amint az AS Roma edzésén kémkedett. Ez az eset rávilágított arra, hogy a csapatok milyen messzire képesek elmenni, hogy előnyt szerezzenek riválisukkal szemben.

Tetten értek

Az AS Roma edzőpályáján egy rutinszerű biztonsági ellenőrzés során Orecchio rejtőzködve és jegyzetelve bukott le, amit vélhetően a torinóiak menedzsere, Ivan Juric kért, hogy információkat gyűjtsön a Roma stratégiájáról a közelgő mérkőzés előtt.

Az eset, amelyről a Corriere dello Sport a Tutto Mercato Web-en keresztül számolt be, kérdéseket vetett fel a sportszerűséggel és a profi labdarúgás etikai határaival kapcsolatban.

Torino coach Michele Orecchio was taken away by security over the weekend after being caught spying on Roma’s training session in a tree, ahead of their Serie A clash



Orecchio was also caught spying on Roma last season when Jose Mourinho was in charge… with Torino still… pic.twitter.com/KcESz1Zo0A