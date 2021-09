Két mérkőzésre szóló eltiltást kapott Maurizio Sarri, a Lazio labdarúgócsapatának vezetőedzője.

A szakembert azért marasztalta el kedden az olasz liga fegyelmi bizottsága, mert az AC Milan elleni 2-0-ra elveszített vasárnapi találkozót követően összeszólalkozott a belga Alexis Saelemaekers-rel és a játékvezetővel is, aki piros lapot adott neki.



A 62 esztendős tréner elmondása szerint a 22 éves játékos a győzelem ünneplése közben rendkívül illetlen gesztust engedett meg magának, emiatt rontott rá a középpályásra, akit hevesen gesztikulálva fenyegetett.



A testület az eset miatt szabta ki az egyik mérkőzésre szóló eltiltást, míg a másikat Sarri amiatt kapta, hogy kiállítása után "nem megfelelő kifejezéseket használva" a játékvezetővel is perlekedett az öltözőfolyosón.



A szakembernek a Cagliari és a Torino FC elleni összecsapásokat kell a lelátóról néznie, ugyanakkor jövő vasárnap az AS Roma elleni városi rangadón már ismét ott lehet a kispadon.

Borítókép: Facebook.com/SS Lazio