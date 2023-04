A Special One Rómában nem csak a sikereket találta meg ismét, hanem egy olyan klubot is, ahol a szurkolók odáig vannak érte. Tavalyi Európa Konferencia Liga győzelmével a farkasok történelemkönyvébe is beírta magát örökre, nem csoda hát, hogy máshol is kapósabb lett.

A mostani hírek szerint Szaúd-Arábiában számítanának a szolgálataira, feltéve, ha a nemzeti csapat irányítása és az ezért két év alatt fizetségként kapott 120 millió euró kellő motivációt nyújtana neki. Két opció is lenne a megállapodásban: az egyik alapján akár már egy év után elválhatnának a felek útjai, a másik a 2026-os labdarúgó világbajnokságig kitolná azt.

Mindez a valaha volt legjobban fizetett edzővé tenné őt – igaz, szerződése a szerelem városában 2024 nyarán jár csak le. A Sportbible cikke rámutat, hogy Mourinhot európai klubok is figyelik, valamint a szaúdi Al Ahli is élénk figyelemmel követi a az eseményeket.

Sőt, egyes információk alapján az sem elképzelhetetlen, hogy Cristiano Ronaldo edzője legyen az Al Nassr gárdájánál.

Borítókép: getty images / Jonathan Moscrop