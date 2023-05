Paul Pogba sírva fakadt, miután újabb sérülést szenvedett a Juventusnál töltött borzalmas szezonjában. A francia alig játszott a klubnál a második időszakában, miután a szezon során folyamatosan sérülésekkel bajlódott.

Csütörtökön asszisztált Federico Gatti utolsó pillanatban szerzett egyenlítő góljához a Sevilla ellen az Európa Liga elődöntőjének első mérkőzésén, de amikor már úgy tűnt, hogy talpra állt, ismét összetört a szíve. Pogba több mint egy év után először lépett pályára a Cremonese ellen az Allianz Stadionban, de már 24 perc után le kellett jönnie a pályáról. A Manchester United korábbi középpályása teljesen összetört, és az arcára húzta a pólóját, hogy elrejtse a könnyeit, miközben csapattársai mindent megtettek, hogy megvigasztalják.

Paul Pogba leaves the field in tears as he picks up an injury less than 25 minutes into his first Juventus start since April 2022. pic.twitter.com/svTjrwyPG9