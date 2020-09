Az olasz bajnok Juventus labdarúgócsapata kölcsönvette korábbi támadóját, Alvaro Moratát az Atlético Madridtól.

A kedd este véglegesített megállapodás szerint a 27 éves csatárért a mostani szezonra 10 millió eurót fizet a torinói együttes, amely jövő nyáron további 45 millióért végleg megvásárolhatja őt, vagy újabb 10 millió euróért cserébe egy évvel meghosszabbíthatja kölcsönszerződését.

OFFICIAL | @AlvaroMorata has returned home!



Morata 2014 nyarától két szezonon át szerepelt a Juventusnál. Az olasz csapattal többek között két bajnokságot nyert és 2015-ben Bajnokok Ligája-döntőt játszott, összességében pedig 93 tétmeccsen 27 gólt szerzett. Első torinói idényében Andrea Pirlóval, a Juve új edzőjével futballozott egy csapatban.

More memories More victories More sound More lights