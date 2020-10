Egyértelműen a hétfői zárómérkőzés, az éllovas AC Milan AS Roma elleni csatája emelkedik ki az olasz labdarúgó-bajnokság ötödik fordulójának kínálatából.

A milánói piros-feketék Stefano Pioli vezetésével már az előző szezon júniusi újrakezdése óta remekelnek és kiemelkedő formájukat a mostani idényre is sikerült átmenteniük. Zlatan Ibrahimovicék ugyanis a Serie A egyedüli százszázalékos csapata négy kör után úgy, hogy legutóbb a városi rivális Internazionalét tudták legyőzni.



A mérkőzés esélyese egyértelműen a Milan, ám a fővárosi Farkasok már a Juventus ellen (2-2) is bizonyították, hogy a rangadókra fel tudják szívni magukat. A Roma a mostani szezonban a pályán még nem kapott ki - egyetlen vereségét egy adminisztrációs hibának "köszönheti", miután az első fordulóban a Verona ellen jogosulatlanul szerepeltette egyik futballistáját -, így nem lenne meglepetés, ha a csapatnak sikerülne pontot, pontokat rabolnia a San Siróban.



A második helyen az eddig mindössze két pontot vesztett Sassuolo áll, mely folytathatja jó sorozatát, mivel a sereghajtó, pont nélküli Torinót látja vendégül a pénteki nyitómeccsen.



A bajnoki címre esélyes gárdák közül a harmadik Atalanta a múlt heti váratlanul sima nápolyi vereségét követően a Bajnokok Ligájában javított és idegenben ütötte ki a Midtjyllandot (4-0), szombaton pedig a Serie A-ban térhet vissza a győztes útra a Sampdoria ellen. Gian Piero Gasperini tanítványainak minden bizonnyal keményebb feladata lesz, mint szerdán volt Dániában, ugyanis a gyengén rajtoló Sampdoria az utóbbi két körben a Fiorentinát és Laziót is legyőzte.



A Napoli a Romához hasonló cipőben jár, a szövetség büntetése miatt veszített pontot. Az eddig minden lejátszott mérkőzésén győztes dél-olasz gárda ugyanis a Juventus elleni meccsre - koronavírusos esetek miatt - nem állt ki, így a találkozót 3-0-lal elbukta és még további egy pontot levontak tőle. Az együttest minden bizonnyal alaposan felpaprikázta a döntés, mert azt követően az Atalantát 4-1-re verte, vasárnap pedig a Benevento ellen menetelhet tovább.



A sorozatban tizedik bajnoki címére hajtó Juventus nagy meglepetésre csak döntetlent játszott a Crotonéval egy hete. A BL-ben aztán jól mutatkozott be, biztosan nyert a Dinamo Kijev vendégeként (2-0), vasárnap este pedig a Hellas Veronát fogadja, minden bizonnyal a továbbra is a karanténban lévő Cristiano Ronaldo nélkül.



A koronavírus-járvány által szintén megtizedelt Internazionale a Genoához látogat.

Serie A, 5. forduló:



péntek:



Sassuolo-Torino 20.45



szombat:



Atalanta-Sampdoria 15.00

Genoa-Internazionale 18.00

Lazio-Bologna 20.45



vasárnap:



Cagliari-Crotone 12.30

Parma-Spezia 15.00

Benevento-Napoli 15.00

Fiorentina-Udinese 18.00

Juventus-Hellas Verona 20.45



hétfő:



AC Milan-AS Roma 20.45

Az állás:



1. AC Milan 4 9- 1 12 pont

2. US Sassuolo 4 13- 6 10

3. Atalanta 4 14- 9 9

4. SSC Napoli 4 12- 4 8

5. Juventus 4 9- 3 8

6. Internazionale 4 11- 8 7

7. Hellas Verona 4 4- 1 7

8. AS Roma 4 8- 7 7

9. Sampdoria 4 7- 7 6

10. Benevento 4 8-12 6

11. Genoa 3 4- 7 4

12. ACF Fiorentina 4 7- 8 4

13. Cagliari 4 6-10 4

14. Spezia 4 5- 9 4

15. Lazio 4 4- 8 4

16. Bologna 4 7- 8 3

17. Udinese 4 3- 6 3

18. Parma 4 4- 9 3

19. Crotone 4 3-11 1

20. Torino 3 4- 8 0



A Napolitól egy pont levonva.



Borítókép: Mattia Ozbot/Soccrates/Getty Images