A listavezető Internazionaléra és a címvédő Juventusra is rangadó vár az olasz labdarúgó-bajnokság 26. fordulójában, melyben előbbi az Atalantával, utóbbi pedig a Lazióval csap össze.

Az Inter az utóbbi hetek remeklésével és közvetlen riválisai botlásaival nagyon kedvező helyzetbe került, a második AC Milan előtt már hat pont az előnye, így nyugodtan készülhet a bergamóiak elleni összecsapásra.

Antonio Conte tanítványai legutóbbi hat bajnokijukat megnyerték, többek között az AC Milant is simán legyőzték, és a hétfő esti meccset is esélyesként kezdik majd, ugyanakkor a tízpontos hátrányban negyedik bergamói csapat győzelme sem jelentene óriási meglepetést. A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében is érdekelt Atalanta ugyanis szintén nagyszerű formában van, a Serie A-ban négymeccses győzelmi sorozatnál jár. Nem csupán a két együttes remek állapota ígér szoros mérkőzést, hanem szezonbeli első bajnokijuk 1-1-es végeredménye is.

A Juventus az Atalantáéval azonos pontszámmal harmadik a tabellán, ugyanakkor vesztett pontok tekintetében jobban áll, mivel egy mérkőzéssel kevesebbet játszott. A legutóbbi kilenc kiírás bajnoka a mostani szezonban hullámzóan teljesít Andrea Pirlo irányításával, ugyanakkor a tréner bízik benne, hogy csapata teljesítménye stabilizálódni fog és lesz esélye a címvédésre.

Ehhez viszont már nem nagyon veszíthet pontokat a csapat, márpedig a hetedik helyen álló Lazio ősszel is megtréfálta a torinóiakat, az utolsó pillanatokban ugyanis kiegyenlített és pontot rabolt a Juvétól.

A szombati, torinói összecsapást megelőzően egyik csapat sincs igazán jó formában, a Juventus legutóbbi négy bajnokiján csak hét pontot szerzett, a rómaiak pedig utóbbi három meccsükön csupán hármat, miután az Internazionalétól és meglepetésre a Bolognától is kikaptak.



A bajnokságot sokáig vezető AC Milan hetek óta komoly hullámvölgyben van, februárban az Inter mellett a Speziától is vereséget szenvedett, legutóbb pedig az Udinesével végzett döntetlenre úgy, hogy az utolsó pillanatokban szerzett góllal kerülte el a vereséget. Stefano Pioli csapata vasárnap sem számíthat könnyű találkozóra, ugyanis a nyolcadik Hellas Veronához látogat, amely egy hete a Juventusszal játszott döntetlent.

Balogh Botond együttese, a 19. Parma a 14. Fiorentinához látogat.



Serie A, 26. forduló:



szombat:

Spezia-Benevento 15.00

Udinese-Sassuolo 18.00

Juventus-Lazio 20.45

vasárnap:

AS Roma-Genoa 12.30

Hellas Verona-AC Milan 15.00

Fiorentina-Parma 15.00

Crotone-Torino 15.00

Sampdoria-Cagliari 18.00

Napoli-Bologna 20.45

hétfő:

Internazionale-Atalanta 20.45

A tabella:



1. Internazionale 25 62-25 59 pont

2. AC Milan 25 48-30 53

3. Juventus 24 48-20 49

4. Atalanta 25 60-32 49

5. AS Roma 25 50-38 47

6. Napoli 24 52-28 44

7. Lazio 24 38-32 43

8. Hellas Verona 25 34-27 38

9. Sassuolo 24 40-37 36

10. Sampdoria 25 34-37 31

11. Udinese 25 27-34 29

12. Bologna 25 32-38 28

13. Genoa 25 27-37 27

14. Fiorentina 25 26-38 25

15. Spezia 25 32-46 25

16. Benevento 25 25-47 25

17. Cagliari 25 27-41 21

18. Torino 23 33-41 20

19. Parma 25 20-49 15

20. Crotone 25 24-62 12

Borítókép: Friedemann Vogel/Pool via Getty Images