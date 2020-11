331 mérkőzés, 203 gól, feljutás 1994-ben, kupa 96-ban és szuperkupa 96/97-ben. Ezek Gabriel Omar Batistuta Fiorentinával elért eredményei. 1991-ben érkezett Olaszországba a Boca Juniorstól, ahol egészen 2000-ig játszott, amikor is az AS Romába szerződött. Most Prandelli újból kinyitja számára Olaszország kapuit.



Az olasz labdarúgó-bajnokságban szereplő Fiorentina hétfőn menesztette Giuseppe Iachini vezetőedzőt, utódja Cesare Prandelli lett, aki mérlegelni fogja az argentin legenda visszatérését.

"Később beszélek vele. Számomra biztos, hogy sok értéket tudna hozzáadni a klubhoz, és jó lenne, ha együttműködve segítenénk a csapatot" - ringatta bele ezekkel a szavakkal egy szép álomba a Fiorentina rajongókat anélkül, hogy kitűzött volna bármi időpontot, hogy mikor kezdődhetne el ez az együttműködés, ami szerinte: "jelenleg nem lehetséges."

Forrás: as.com

