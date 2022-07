Paul Pogba kihagyhatja a Serie A rajtját, miután a szezont megelőző edzések egyikén térdsérülést szenvedett.



A játékos július elején tért vissza Torinóba azt követően, hogy lejárt a Manchester Uniteddel kötött szerződése. A francia válogatott labdarúgója a Guadalajara elleni barátságos mérkőzésen már pályára is lépett, ám elképzelhető, hogy egy ideig ez lesz az egyetlen meccse a „Zebrák” színeiben, amit fel tud mutatni. A közösségi oldalakon több felvétel is látható, amin Pogba az egyik edzést követően az orvosi stáb segítségét kérve, sántítva hagyja el a pályát.

- Pogba limped off the field during training. He stopped running suddenly, immediately after a technique exercise, & called for medical assistance. He returned to the locker room clinging to two staff members, however, he showed his thumb to reassure coach.



[@Gazzetta_it] pic.twitter.com/SBXc63PD1w