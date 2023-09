Paul Pogba nyíltan beszél a sérüléseiről, a vallásáról, a pályán kívüli életéről és arról, hogy szeretné, ha a kritikusok megértenék őt, de ragaszkodik ahhoz, hogy a futball kegyetlen.

A francia válogatott játékos egy hosszabb interjút adott az Al Jazeerának, amelyben több témát is megvitatott, többek között a sérülések miatti hosszas kiesését és a vallás hatását az életére.

„A vallás nagyon sokat segített nekem. Ez az, ami szerényen tart, távol maradok a médiától és a hírnévtől, és visszatérek a valóságba. Ez is része annak a mentális erőnek, ami miatt nem hagyom abba.”

Arra a kérdésre, hogy milyen hatással voltak rá a szülei és a családja, amikor felnőtt, Pogba azt mondta: „A szüleim Guineából származnak, Franciaországba mentek, de a kultúra ugyanaz volt, afrikai. A testvéreimmel és két unokatestvéremmel voltam, így öten voltunk. Nagy értékekkel és kemény munkával neveltek. Franciaországba jöttek, ott volt rasszizmus, de ez erősebbé tett és felkészített az életre.”

És hogyan adja tovább a gyermekeinek, amit tanult?

„Amikor nem viselkednek jól, azt mondom nekik, hogy elviszem őket Guineába, hogy lássák az élet igazi értékeit. Megpróbáljuk megtartani a tisztelet értékrendjét, vigyázni kell, és minden ételt meg kell enni, mert szerencsések vagyunk, hogy itt Európában mindenünk megvan. Afrikában nem ugyanez a helyzet.”

Pogba 2022-ben egy franciaországi banda állítólagos emberrablásának és zsarolási kísérletének áldozata lett, és néhány családtagját és barátját tartják felelősnek.

„A pénz megváltoztatja az embereket. ... Szét tud törni egy családot. Háborút okozhat. Néha csak arra tudtam gondolni, hogy nem akarok többé pénzt. Nem akarok többé játszani. Csak normális emberekkel akarok lenni, hogy önmagamért szeressenek - nem a hírnévért, nem a pénzért. Ez nagyon nehéz tud lenni.”

Pogba nemrég újabb kisebb sérülést szenvedett, de a hétvégén a Lazio ellen már bevethető lehet. A Manchester Unitednél töltött utolsó éveiben és a Juventushoz való 2022-es visszatérése óta fizikai problémákkal küzdött. Miben változott ahhoz képest, amikor 2012-ben először csatlakozott a Juventushoz?

„Több tapasztalattal rendelkezem, és tudom, mit akarok. Nehéz évem volt, de dühösebb vagyok, és megvan bennem a vágy, hogy focizzak és élvezzem a játékot. Olyan, mintha újra 18 éves lennék."

Pogba a kritikusoknak is be akarja bizonyítani, hogy még mindig képes hasznos tagja lenni a csapatnak.

„Szeretném, ha hinnének nekem. Meg akarom mutatni nekik, hogy nem vagyok gyenge. Beszélhetnek rólam rosszat. Soha nem fogom feladni. Keményen fogok dolgozni és a legjobbamat nyújtani, sőt, még többet. Nem is olyan régen láttam Dele Alli-t. Most, hogy megszólalt, mindenki mögötte áll. De sokáig kicsinálták őt. Soha nem láttam, hogy valaki a médiában azt mondta volna: 'Talán van valami, mi folyik itt? Mentálisan rendben van?' Ilyenek. Sok mindenen megyünk keresztül. A focira készítenek fel minket, nem pedig a médiára. Néhány médium olyan magasra emel, aztán meg lehoz és tönkretesz. Ez nehéz. Nem tanultam meg ezeket kezelni. Kapjuk a kritikákat, ott a rasszizmus, pedig én csak azért jöttem, hogy focizzak. A futball nagyon szép, de kegyetlen. Az emberek egy nap alatt elfelejthetnek téged. Tehetsz valami nagyszerűt, de másnap már senki vagy. Vége a karrierednek. Ezeket a megjegyzéseket a gólok és a világbajnokság megnyerése után kapod. Az emberek gyorsan felejtenek. Szóval állandóan bizonyítanod kell. El kell fogadnod, de senkit sem lehet így kritizálni. Annyi játékos van, aki mentálisan elvesztette a fejét, nem is akart többé futballozni a sok negatív dolog miatt.”

Borítókép: Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images