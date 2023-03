A Torino elleni rangadón még a szezon egyik legszebb pillanata volt Paul Pogba visszatérése a Juventus szurkolóinak, aki az előszezonban összeszedett sérülése óta először léphetett pályára február 28-án.

A játkos később a Roma ellen is kapott 13 percet, majd vasárnap ismét kimaradt a keretből, aminek az okairól Massimiliano Allegri edző beszélt.

POGBACK



Paul Pogba makes his second debut for Juventus after returning to the club in the summer pic.twitter.com/LdFQzhYNRp