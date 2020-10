A Lazio 2-1-re legyőzte hazai pályán a Bolognát az olasz labdarúgó-bajnokság ötödik fordulójában.

A szombati játéknap utolsó mérkőzésén a vendégek szereztek először gólt a 13. percben, de videoelemzést követően ezt szabálytalanság miatt nem adták meg.

A római csapat a második félidő elején és a hajrához közeledve vette be ellenfele kapuját Luis Alberto és Ciro Immobile révén, majd a ráadásban bolognai részről Lorenzo De Silvestri is eredményes volt.

