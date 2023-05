Megcsinálták. Az Ac Milant ledöntve a trónról, Olaszország bajnoka a Napoli, miután Udineseben egy döntetlen is elég volt a címhez. Az 1-1-es meccs után az egyenlítő találatot szerző Victor Osimhen beszélt az érzéseiről.

„Nem találom a szavakat, amivel leírhatnám ezt az érzést. Csodálatos. 33 évet vártunk, a támogatás amit a szurkolóinktól kaptunk a szezon elejétől fogva, leírhatatlan. Senki nem érdemelte meg jobban ezt a bajnoki címet nálunk.”

„Amikor elindult az idei bajnoki évad, mi voltunk a kis csapat, akiben nem túl sokan hittek, rengetegen leírtak minket. Azt szoktam mondani, hogy az igazi alakulatok összetartanak. Van egy fantasztikus edzőnk, a háttérstáb, a gyógytornászok, az orvosok mindent megtettek, hogy kiváló állapotban legyünk. Az első pillanattól kezdve tudtuk, hogy nagyszerű társaságunk van, ami elhódíthatja a Scudettot és most elértük az álmainkat. Továbbra is hiszünk majd magunkban és élvezzük ezt a sikert.”

WE ARE THE CHAMPIONS #Napul3 pic.twitter.com/AaeLycHiPz

A nigériai kiválóság lerántotta a leplet a DAZN-nak arról is, hol érezték úgy, hogy már a zsebükben a serleg.

Victor Osimhen's goal against Udinese that took Napoli to their third Scudetto ????????pic.twitter.com/XSH0z5SYAV