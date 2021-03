Antonio Cassano szerint „őrültség” kétségbe vonni Cristiano Ronaldót, de a Juventus „nincs a nagy európai klubok státuszában” a Bajnokok Ligájában.

Az Inter, a Milan, a Roma és a Real Madrid korábbi támadója Christian Vieri videó podcastján beszélt, hogy megvitassák a Juve Bajnokok Ligájából való kiesését.

"Nevetve látom, hogy bizonyos emberek kételkednek Cristiano Ronaldóban, aki Aranylabdát, Bajnokok Ligáját is többször is nyert. Nem mellesleg több gólt szerzett a sorozatban, mint bárki más a történelem során. Ronaldo és a Juventus a Bajnokok Ligájában két különböző dolog. Ronaldo a Bajnokok Ligája királya. A Juve 26 éve megbukott."



"Nem Zidane, Ronaldo, Higuain vagy bárki miatt. A Juventus nem rendelkezik az európai nagy klubok státuszával, mint például a Bayern München, a Liverpool, sőt a Milan sem. A Juve mindig nyerni fog Olaszországban, mert megvan a gazdasági erejük, olyan futballstílusuk van, amely alkalmas arra, hogy 1-0-ra nyerjenek és februárig bebiztosítsák a bajnoki címet, de Európában mindig kudarcot vallanak."

"Most eljutottunk oda, hogy elkezdtek kételkedni Ronaldóban. Őrültség. A klub szerződtette Ronaldót, szerződtetheti a történelem legjobbjának számító Messit vagy Maradonát, de ha nem veszik körül őket nagyszerű játékosok, akkor további 26 évig nem fognak semmit sem nyerni. Ezek közül a játékosok közül, kivéve Gigi Buffont és Ronaldót, ki nyert ebben a csapatban Bajnokok Ligáját vagy Világbajnokságot? Senki!"

Az olasz média szerint Ronaldo jövője bizonytalan, miután csapata kiesett a Bajnokok Ligájából a Porto ellen. A Juventus változtatásokat alkalmazhat, ami azt is jelentheti, hogy Cristiano 51 millió fontért akár távozhat is. Ennek kapcsán spanyol beszámolók szerint, Jorge Mendes már tárgyalásokat is kezdett a Real Madrid egy nyári visszatérésről.