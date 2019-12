A Lazio a 93. és a 98. percben szerzett gólokkal 2-1-re nyert a Cagliari vendégeként az olasz labdarúgó-bajnokság 16. fordulójának hétfő esti zárómérkőzésén.

A hazai együttes már a 8. percben megszerezte a vezetést, és még a 90. percben is győzelemre állt, ám a ráadásban a vendégek kétszer is eredményesek voltak, így elvitték a három pontot és megerősítették harmadik helyüket a tabellán.

A mérkőzés összefoglalója:

