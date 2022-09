A 25 éves koreai védő tavaly nyáron igazolt a Serie A-ba a Fenerbahcétől.

Kim csapatával vezeti a bajnokságot, legutóbb épp a címvédő AC Milant fektették kétvállra.

A védőt a meccsen tapasztaltakról kérdezte a Calciomercato.com.

„A legjobb csatár, akivel találkoztam? Oliver Giroud!”



„Igazi csatárnak való tulajdonságai vannak, hihetetlenül erős. Tartanod kell a pozíciód és folyamatos koncentrációra késztet 90 percen keresztül.”

Giroud a Milanban 47 meccsen 19 gólt szerzett, mióta leigazolták a Chelsea-től 2021-ben.

Napoli defender Kim Min-jae has named the toughest opponent he’s faced in Italy so far:



"It's Olivier Giroud, he has the qualities of a pure striker and great strength. You must keep your position and be focused for 90 minutes to mark him."#ACMilan #Napoli #SerieA pic.twitter.com/MAt14ZCWOu