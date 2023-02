Nagy médiafigyelem övezi az Atalanta fiatal dán támadóját, Rasmus Hojlundot. Sokan már a Manchester City sztárjához, Erling Haalandhoz hasonlítják, ennek pedig nem csak nevük összecsengése az oka.

A 2003-ban született Hojlund már hat gólnál tart idén a klubjában, akik nyáron 17 milliót fizettek érte. Azóta megduplázta piaci értékét a Sturm Grazból érkező támadó.

Gólérzékenysége mellett fizikai tulajdonságai is a norvég fenegyerekre emlékeztetik az embert, gondoljunk csak arra, hogy kevesebb, mint 11 másodperc alatt futja a 100 métert.

„Haaland? A tulajdonságaik nagyon hasonlóak, főleg gyorsulásban. Nagyon fürge játékos, 11 másodperc alatt futja a 100 métert. Magasságához képest alacsonyan van a súlypontja. Mindig képes megújulni és újat mutatni, meg vagyok győződve róla, hogy nagyszerű karrierje lesz!” – mondta róla edzője, Gasperini.

A játékossal kapcsolatban megszólalt a korábbi olasz válogatott csatár, Antonio Cassano is.

„Ha belegondolok, hogy kire hasonlít, hamar Haaland jut eszembe. De én szeretem Hojlundot és nem annyira szeretem Haalandot…”

Habár Hojlund még csak 20 éves, egyre több lehetőséget kap és mára már előrébb van a rotációban, mint Duván Zapata vagy Luis Muriel.

A játékosért természetesen az érdeklődés is nagy, hiába a majd 40 milliós árcédula. Az olasz hírek szerint a Napoli például kifejezetten szimpatizál vele és látják benne Victor Osimhen esetleges utódját.

Rasmus Hojlund



