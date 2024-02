A La Repubblica című napilap szerint az AC Milan tulajdonosa, Gerry Cardinale három hónappal ezelőtt fontolgatta, hogy a teniszsztár Novak Djokovicot szerződteti a klub mentális edzőjének.

AC Milan owner, Gerry Cardinale, considered hiring Novak Djokovic as the team’s mental coach a few months ago.



Cardinale wanted to put Djokovic under contract to help players who were struggling at the time.



Novak’s mental strength is world-class.



