Cristiano Ronaldo egykori csapattársa úgy gondolja, senkinek nincs joga bántani az ötszörös aranylabdást.

A portugál három éven keresztül erősítette a Juventus csapatát, ám közvetlenül az átigazolási időszak vége előtt elhagyta az olasz együttest és a Manchester Unitedba igazolt. Távozása után többen is kijelentették Ronaldónak szerepe volt a „Zebrák” gyengélkedésében. Leonardo Bonucci kifejtette, hogy az ötszörös aranylabdás távozása után a csapat tagjai visszanyerték a megfelelő alázatot és játékszellemet. Azzal is megvádolták a játékost, hogy az Olaszországban való tartózkodása alatt minden róla szólt és nem a csapatról.



Patrice Evra , aki a Juventusban és a Manchester Unitedban is játszott, úgy véli, hogy a portugált tévesen tették meg bűnbaknak.

„Cristianónak szeretetre és tiszteletre van szüksége. Ehelyett bűnbak lett a Juvéban. Az olaszországi kritika nevetséges és kissé képmutató volt. – mondta a francia a La Repubblicának.

„Hiba volt, amikor Allegri azt mondta: Cristiano nem játszik minden meccset. Nem kell nyilvánosan elmondani a dolgokat. Mindenesetre úgy gondolom a Manchester United Cristiano egyetlen igaz szerelme” – tette hozzá.

Forrás: fotbolltransfers.com

Borítókép: Facebook.com/Juventus