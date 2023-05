A Napoli 33 év után először ünnepelhetett bajnoki címet, amit egy hatalmas bulival pecsételt meg a Stadio Diego Armando Maradonában. Nézzük meg a legjobb videókat és fotókat az eseményről.

A játékosok és Luciano Spalletti edző csütörtökön az Udinese elleni idegenbeli 1-1-es döntetlennel megnyert Serie A-győzelem után lazíthattak, majd otthon a Fiorentina 1-0-s legyőzésével, Victor Osimhen büntetőjével beindult a buli.

Ez csak az előszele volt a fő eseménynek, a szurkolók számára az arénában rendezett látványos show-nak, amely zenei produkciókat és híres Napoli-szurkolók, például a díjnyertes rendező Paolo Sorrentino és Edoardo Bennato cameóját tartalmazta.

Mindenekelőtt a játékosok élvezhették az eseményt, és alaposan kiélhették magukat.

