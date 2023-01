José Mourinho megerősítette, hogy Nicolo Zaniolo el akarja hagyni a Romát, de az az érzése, hogy még február 1-jén is velük lesz, mert az ajánlatok méltatlanok.

Az AS Roma viszonylag könnyen megszerezte a három pontot, miután Paulo Dybala két gólpasszt is kiosztott Stephan El Shaarawy és Tammy Abraham számára, így 2-0-ra legyőzték a Spezia csapatát.

„Amikor 2-0 az eredmény, az mindig nyitott párharc. A tavalyi szezonban a Juventusszal negatív élményünk volt, idén a Milannal pozitív. A kispadon azonban nyugodt voltam. Jól játszottunk, birtokoltuk a labdát. Könnyű meccs volt, de ez azért van, mert jól csináltuk a dolgunkat, és kontroll alatt tartottuk a meccset” - mondta Mourinho a DAZN-nek.

A kérdések elkerülhetetlenül olyan valakiről szóltak, aki nem volt a stadionban, ugyanis Zaniolo átigazolási kérelmet nyújtott be, és kérte, hogy ne szerepeljen a csapatban ezen a mérkőzésen.

„Az igazgató már beszélt erről, szerintem jól tette. A lényeg, hogy nyertünk és csapatként játszottunk. Megvan a véleményem és az érzésem, hogy február 1-jén még mindig itt lesz velünk. Tisztában vagyok vele, hogy Nicolò távozni akar, de én ezt érzem. Azt mondta, hogy el akar menni. De ez nem jelenti azt, hogy el is fog menni. Azért mondom ezt, mert ő egy fontos játékos, és komoly érték az átigazolási piacon. Az asztalon lévő ajánlatok sem hozzá, sem a klubhoz nem méltóak.”

A hírek szerint a Tottenham Hotspur és a Milan csak kölcsönbe vinné Zaniolót 25 millió euróért, vételi opcióval, míg a Roma garanciákat akar az eladásra. Ha Zaniolo valóban marad a Románál, akkor hogyan fog Mourinho hozzáállni ahhoz, hogy az olasz válogatott játékost a csapatába tegye?

„Azt játszatom, aki megérdemli. Néha-néha igazságtalanságot kell elkövetni, ahogy ma is voltak olyanok a kispadon, akik megérdemelték volna, hogy játszanak, de mindig azt próbálom tenni, ami a legjobb a csapatnak. Ha Nicolò még mindig velünk van, akkor ő egy plusz játékos lesz, akire szükségünk lesz."

Mourinho megjegyzései arra engednek következtetni, hogy bármi is történt Zaniolo és a Roma között, nem az edzővel való konfliktusról van szó.

„Nagyszerű a kapcsolatunk. Mindig próbáltam segíteni és ő ezt értékelte is. Védem azokat, akik a legjobbjukat nyújtják, ezért mindig Nicolò mellett leszek. El akar menni, és ezt el kell fogadnom. Hol van azonban az az ajánlat, amely valami pluszt adhat a csapatunknak? Ha valaki távozik, akkor valaki másnak kell jönnie. Ha Zaniolo hat hónapra elmegy, nem kapunk semmit cserébe. Ez elfogadhatatlan lenne. Sajnálom azt is, hogy Tiago Pintót rosszfiúnak állítják be ebben az ügyben, mert ő nem az, csak próbálja megvédeni a Romát. Olvastam néhány nevet az újságokban, de nem gondolkodunk senkiben, mert őszintén szólva nem hiszem, hogy bármi is történne."

Borítókép: Silvia Lore/Getty Images