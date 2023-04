José Mourinho visszavág Antonio Cassanónak, miközben a Roma edzője és a Real Madrid korábbi támadója közötti viszály egyre jobban kiéleződik.

A feszültség már egy ideje fortyog, és újra kirobbant, amikor Cassano kritizálta Mourinhót a Christian Vierivel közös BoboTV-s szereplése során. Cassano azt állítja, hogy Mourinho "nem törődik a futballal, számára az egész csak mozi" a sajtótájékoztatókkal és az oldalvonalbeli bohóckodással foglalkozik csak.

A Torino elleni idegenbeli 1-0-s győzelmet követően, amellyel a klub a harmadik helyre lépett előre a Serie A tabelláján, Mourinho reagált.

„Mindenkinek szabad kritizálni a másikat, de amikor másokról beszél, mint Antonio, az más. Néhányan közülünk a futballban dolgoznak, ő csak jól akarja érezni magát. Cassano játszott a Romában, az Interben és a Real Madridban is. Madridban csak a kabátja miatt emlékeznek rá. A Romával megnyert egy Szuperkupát anélkül, hogy játszott volna. Az Interben még a Lombardia-kupát sem sikerült megnyernie egy barátságos meccsen. Tudjátok, mit nyertem az Interrel, a Real Madriddal és a Romával. Lehet, hogy neki problémája van velem, nekem nincs vele. Cassanónak csak egy dolgot mondok: vigyázz Antonio, mert te 40 éves vagy, én pedig 60, időnként Marko Livaja típusúak felbukkannak, és akkor kemény lesz a helyzet."

