A korábbi olasz válogatott támadó legutóbbi nyilatkozatában kifejtette, hogy szerinte a portugál mester közel sem akkora zseni, mint amilyennek mondják.

Mourinho tavaly nyár óta az AS Roma menedzsere, pályafutása során pedig összesen 26 trófeát nyert csapataival.

„Mourinho sosem volt nagyszerű edző. Egyszerűen csak jól kezeli a médiát, egy jó kommunikátor. Az erős játékosokkal szintén remekül bánik, a kevésbé jókkal viszont nem tud mit kezdeni.”



„Persze, a jó játékosokkal könnyű jó kapcsolatot ápolni…”

