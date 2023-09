2021-ben vette át az AS Roma irányítását José Mourinho, a Farkasokkal az első szezonja végén megnyerte a Konferencia Ligát, egy évvel később az Európa Liga döntőjéig meneteltek. Az új idény azonban eddig nem a győzelmekről szól.

Az Empoli ellen 7-0-s siker a csapat egyetlen győzelme, legutóbb a Genoa vendégeként kaptak ki 4-1-re Lukakuék. A lefújást követően Mourinho érthető csalódottsággal értékelte a látottakat, sőt azzal kezdte, hogy elnézést kért a stúdiótól. „Nem igazán van kedvem beszélgetni. Nem beszéltem a játékosokkal. Ha nem beszélek a játékosokkal, akkor ez azt jelenti, hogy nem is tudok igazán mélyrehatóan nyilatkozni erről, ahogyan a kérdésekre sem tudok válaszolni.”

„Rosszul kezdtünk, csúnya gólt kaptunk. Erre reagáltunk, egyenlítettünk, de rögtön megsérült Diego Llorente, a csapat szerkezete megváltozott, rosszabbra. Mancini sárga lapjával és a játékvezető stílusával úgy gondoltuk, hogy helyes, ha levesszük, így ismét változtattunk a szerkezeten.” – summázta a meccset a tréner, aki szerint a második hazai gól után az oldalvonal mellől úgy érezték, hogy egyenlíteni fognak, próbáltak dominálni, a támadásban változtatni, de a harmadik találat mindent eldöntött.

Mourinho a legfőbb okot a szilárdság és a szolidaritás elvesztésében látja: „Azt mondani, hogy azért veszítettük el a szilárdságot, mert hiányzik ez vagy az a játékos, nem fair. A szolidaritás a csapatszellem és a közös munka következménye is, hogy visszavágjunk. Ennek egy részét elvesztettük. Jelenleg minden lövés, amit megengedünk, gólt jelent. Ez nem Rui ellen szól, ez csak a helyzet, amit látunk.”

A tréner egyúttal azt is leszögezte, a keretben nem lesz változás, ez az ő csapatuk a minőséggel és a hibákkal együtt. Arra is reagált, hogy a hárompontos rendszerben ez a fővárosiak legrosszabb rajtja: "Ez az én pályafutásom legrosszabbja is. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy ez az első alkalom, hogy a Roma két európai döntőt játszott egymás után."

Szavait azzal zárta, hogy „nincs időnk sírni. Belül sírhatunk, mert fáj a szívünk, különösen nekem a Roma-szurkolókkal való kapcsolatom miatt. De holnap újra munkába állunk. A következő meccs három pontot ér, nem hetet vagy nyolcat, de nagyon-nagyon fontos mérkőzés lesz számunkra.”

A Roma vasárnap a Frosinone együttesét fogadja.

Borítókép: Simone Arveda/Getty Images