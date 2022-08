Az ominózus mérkőzésen a Juventus az első félidőben megszerezte a vezetést, majd a második játékrészben sikerült egyenlítenie a Romának, így pontosztozkodás lett a vége.

Mourinho a portugál DAZN-nak mesélte el, hogyan motiválta csapatát a szünetben:

„A félidőben azt mondtam a játékosaimnak, hogy szégyellem őket. Ez nem a taktika miatt volt, hanem a hozzáállásuk végett. Nem lehet így odamenni és így játszani. Az első félidő után hízelgő volt az 1-0, ezt meg is mondtam Salvatorenak a padon.”



„A második félidőben teljesen máshogy viselkedett a csapat. Sajnos sok lehetőségem nem volt megforgatni a csapatot, mert Wijnaldum és Zaniolo is sérült.” – fejezte be a Special One.

Jose Mourinho never holds back — GOAL News (@GoalNews) August 27, 2022

Fotó: Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images