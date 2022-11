A Roma szerdán este 1-1-es döntetlen játszott a Sassuolóval, José Mourinho pedig éles kritikát intézett egyik játékosához a meccset követően.

„Ez egy olyan csapat volt, akik nyerni akartak egy kemény ellenféllel szemben. Sajnálom, hogy egyikük elárulta a többieket azzal, hogy nem volt profi a hozzáállása.”



„Nem volt fair a csapattársaival, ez pedig csalódást keltő.”

„Ma este 16 játékosom volt a pályán, közülük 15-en megfelelő hozzáállással. A szóban forgó játékosnak januárban új klubot kell találnia.”

Mourinho ismét nagyon egyenes és nyílt volt, a klubon belül már valószínűleg tudják is, kiről van szó. A sajtó képviselőinek azonban nem akarta megnevezni a játékost a portugál edző.

José Mourinho: "Of the 16 players I played today, I was satisfied with the attitude of 15 of them. The other player, I won't say who it is, but he betrayed everyone else's effort.



I told him to find a new club by January."



Ruthless.pic.twitter.com/0kYKOT15Q2