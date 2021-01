Az Internazionale 2-2-es döntetlent játszott az AS Roma otthonában az olasz labdarúgó-bajnokság 17. fordulójának vasárnapi játéknapján.

Az első félidőben Lorenzo Pellegrini góljával a fővárosiak szereztek vezetést, majd Milan Skriniar és Asraf Hakimi találataival fordított a milánói együttes. A végeredményt Gianluca Mancini állította be a 86. percben.



A két együttes sorozatban hatodik alkalommal játszott döntetlent egymással.



A mostani idényben az AS Roma - a mezőnyben egyedüliként - továbbra is veretlen hazai pályán.

Serie A, 17. forduló:

AS Roma-Internazionale 2-2 (1-0)

később:

Parma-Lazio 15.00

Udinese-Napoli 15.00

Verona-Crotone 15.00

Fiorentina-Cagliari 15.00

Juventus-Sassuolo 20.45

szombaton játszották:

AC Milan-Torino 2-0 (2-0)

Genoa-Bologna 2-0 (1-0)

Benevento-Atalanta 1-4 (0-1)

hétfőn játsszák:

Spezia-Sampdoria 20.45

Kép: Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images