Az AS Roma ellen térdsérülést szenvedett Merih Demiral, így várhatóan az idény hátralevő részét és a nyári labdarúgó Európa-bajnokságot is ki kell hagynia a Juventus török válogatott védőjének.

A 21 éves hátvéd a 2-1-re megnyert vasárnap esti római bajnoki 3. percében szerzett vezetést a torinói együttesnek, majd a 19. percben kellett lecserélni.

A Juventus közleménye szerint a játékos bal térde rándult meg, ennek következtében sérült az elülső keresztszalag és a porc, ezért műtét vár rá.



Olasz sajtóhírek szerint felépülése akár fél esztendőt is igénybe vehet.

A találkozón a fővárosiak is elvesztettek egy játékost: az olasz Nicolo Zaniolo térdszalagszakadást szenvedett, így ő is lemaradhat az Eb-ről, amelyet - a torna történetében először - 12 ország egy-egy városában, köztük Budapesten rendeznek meg június 12. és július 12. között.



Borítókép: Matteo Ciambelli/NurPhoto via Getty Images