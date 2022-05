Romelu Lukaku ügynöke elismeri, hogy gondja van ügyfelének a Chelsea-nél, de biztosít mindenkit, hogy még nem kezdődtek el a tárgyalások az Interrel vagy a Milannal.

A belga válogatott játékos tavaly nyáron 113 millió euróért tért vissza a Stamford Bridge-re. Harmadik időszaka azonban a klubnál nem volt olyan eredményes, mint várta, mivel ebben a szezonban 42 meccsen mindössze 15 gólt szerzett.

„Tekintettel az átigazolási paraméterekre, senki sem számíthatott erre a helyzetre. Nem fogok a technikai döntésekről beszélni, de egyértelmű, hogy van probléma. A számadatokat azonban kontextusba kell helyezni. A csapat legjobb góllövője annak ellenére, hogy kevesebb játékidőt kapott, mint csapattársai. A cél, hogy Bajnokok Ligája érő helyen végezzen a klub és a FA-kupa győzelem, Romelu csak erre összpontosít, másról nem is beszéltünk” - mondta Pastorello a La Repubblica újságnak.

Federico Pastorello, Romelu Lukaku’s agent: “We can’t even think about negotiations because #Chelsea are in takeover discussions. We do not know the new owners, let alone if we can open talks with Inter or AC Milan. We have to wait.”



