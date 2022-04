Romelu Lukaku és Achraf Hakimi a 2021/22-es a szezon előtt hagyta el az Intert. Most Giuseppe Marotta, a klub vezérigazgatója kommentálta az eladásukat.



A 23 éves Achraf Hakimi a Paris Saint-Germainhezigazolt az Intertől, míg a 28 éves Romelu Lukaku tavaly nyáron tvisszatért a Chelsea-hez. A két játékos kulcsszerepet játszott az előző szezonban bajnoki címet szerző Interben. Kiválásuk súlyos veszteségnek számított.



Giuseppe Marotta, az olasz nagyklub vezérigazgatója most a két sztár eladásáról beszélt.



„Lukaku és Hakimi is kérte a távozását. Egyértelműen kifejezték a vágyukat az iránt, hogy valami újat tapasztaljanak meg más bajnokságokban, és ezt elfogadtuk. Tulajdonosaink elfogadták a döntésüket és támogattak minket" – mondta a Football-Italia szerint.



„Aztán megpróbáltunk erős csapatot építeni, és egyben győztes mentalitást építeni” – tette hozzá.



Borítókép: Facebook.com/Inter



Forrás: fotbolltransfers.com