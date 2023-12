A Napoli edzője, Walter Mazzarri kifejezte azon vágyát, hogy egyensúlyt teremtsen a címvédőnél a Juventus elleni idegenbeli derbin.

A 62 éves olasz edző a múlt hónapban vette át a bajnok irányítását, miután menesztették Rudi Garciát, aki nem bizonyult meggyőzőnek az első hónapokban a dél-olaszoknál.

Mazzarri mutatott néhány pozitívumot, mióta a Napoli vezetőedzője lett, győzelemre vezette őket az Atalanta ellen, és erősnek tűnt az Inter és a Real Madrid elleni vereségek során. Célja, hogy a klubbal a legjobb négy közé kerüljön, mielőtt valószínűleg jövő nyáron távozik.

A pénteki bajnoki mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón Mazzarri beszélt csapata hibáiról. „Azt hiszem, amióta megérkeztem, rájöttünk, hogy az első hibánál azonnal gólt kapunk, ezen próbálunk változtatni. Szeretnék több egyensúlyt adni a csapatnak, mint korábban, jól támadni, mint az Inter elleni első félidőben, és nem engedni ezeket a veszélyes ellentámadásokat, amelyek már az érkezésem előtt is jellemezték a csapatot.”

„Ez a munkám, meccsről meccsre gondolkodni, nincs értelme túl sokat beszélni, elkezdünk meccseket nyerni és kevés gólt kapni, mint az Inter elleni első félidőben.” – tette hozzá.

Megkérdezték tőle, hogy vannak-e fizikai problémák a csapattal. „Világossá tettem, hogy nem akarom többé elkövetni a múltbéli naivitásomat a kommunikáció terén, nem fogok olyan dolgokat mondani, amelyek ellentétesek az előttem ott lévők profizmusával, nem engedhetem meg magamnak, ha már elkezdődött a szezon. Bizonyos értékeléseket megtartok magamnak, az edzőmmel együtt, de ezek az öltözőben maradnak.”

Az olasz trénerkitért arra is, hogy szeretné visszahozni a lelket a Napoliba. „Az idő számít a futballban, a lélek mindig számít a futballban, akkor is, amikor 14 évvel ezelőtt és most is erről beszéltem. A fiúk megértették velem, hogy velem együtt adják a lelküket, kezdik adni a lelküket, a lényeg, hogy meg vannak győződve arról, amit az edző javasol.”

„Első helyen a lélek, a csapat, a vágy, hogy ne adjuk meg magunkat.” – szögezte le Mazzarri. A Juventus – Napoli mérkőzés pénteken 20:45-kor kezdődik.

Borítókép: Emilio Andreoli/Getty Images