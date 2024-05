A Cagliari és a Fiorentina drámai meccset játszott csütörtökön este, azonban a 102. percben született győztes gól is eltörpült az ünnepség mellett, amelyet Claudio Ranieri kapott a találkozó előtt.

Ranieri a héten jelentette be, hogy végleg felhagy az edzősködéssel és búcsút int a csapatnak, amelyet idén bent tartott Serie A-ban.

A kezdés előtt a szurkolók az északi lelátón egy hatalmas transzparenst mutattak fel, amelyen ez állt: „Örök hála egy nagyszerű emberért."

Majd az egész stadion állva tapsolta meg a trénert.

Ranieri egyébként a Cagliari mellett a Fiorentinát is edzette korábban, így talán a sors akarata is volt, hogy ezen a találkozón búcsúzott el az edzősködéstől.

A Konferencia-ligában döntős Fiorentina egyébként Arthur Melo 102. percben értékesített büntetőjével nyert 3-2-re. A jövő szerdán Athénban az Olympiakosszal találkozó olasz együttes a győztes találat megszerzése előtt a 89. percben egyenlített.

Ezzel a Fiorentina már biztosan indulhat jövőre a nemzetközi kupákban. Kérdés, hogy a Konferencia vagy az Európa Ligában.

A Cagliari pedig azért biztosította a bentmaradását, mert a mögötte lévő együttesek közül a Frosinone az Udinesevel játszik az utolsó fordulóban, így mindkét együttes nem előzheti majd meg Ranieri csapatát.

(Fotó: futball-italia)

