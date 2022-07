Úgy tűnik, hogy Keylor Navas napjai meg vannak számolva a Paris Saint-Germainnél.



A Costa Rica-i kapus három évvel ezelőtt érkezett a francia óriáshoz, ám az edzői stáb terveiben már nem szerepel központi helyen, ezért szeretne klubot váltani.



A Corriere dello Sport szerint a hálóőr a Sere A-t szemelte ki célpontjául, a Napoli pedig versenybe is szállt a kapus kegyeiért. Bár az olasz klub szeretné szerződtetni Navast, a játékos magas fizetése miatt akadályokba ütközhet az üzlet.



Navasnak magas igényei vannak és jelenleg ő a PSG egyik legjobban fizetett játékosa. Ugyanakkor a francia klub és a Napoli büdzséje nagyon eltérő.



A lap jelentése szerint a játékos 7,09 millió dolláros fizetése és az ehhez kapcsolódó bónuszok megakadályozhatják olasz klub fellépésének sikerességét, ugyanakkor Aurelio De Laurentiis, a Napoli elnöke optimista.



Az újság arról is beszámol, hogy amennyiben mégsem sikerülne a klubnak nyélbe ütni az üzletet, akkor a Chelsea kapusára, Kepa Arrizabalagára vetheti ki a hálóját.

Borítókép: Masashi Hara/Getty Images