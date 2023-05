Az Inter vezérigazgatója, Giuseppe Marotta legutóbbi nyilatkozatában több játékosának jövőjéről is beszélt.



A 27 éves André Onanát a legutóbbi pletykák alapján több klub is vinné, köztük a Chelsea és a Manchester United.

A játékos ára a sajtó szerint 40 millió körül lehet, ezt azonban a klub vezérigazgatója tagadja.

„Onana 40 millióért? Kizártnak tartom! Nem kaptunk érte ajánlatot, ő pedig boldog Milánóban, maradni akar. Nincs tervben az eladása.”

Inter CEO Marotta on André Onana and Chelsea deal: “Onana leaving for €40m? I’d rule this out, honestly. We think he will stay”. #Inter #CFC



“We have not received any offers and Onana is happy in Milano, he wants to stay here. We do not plan to sell him”. pic.twitter.com/5DV4TYTQUS