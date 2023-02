Kaká úgy véli, hogy Rafael Leaónak távoznia kell az AC Milantól, amennyibe az olasz bajnokságban való szereplését csak egy köztes lépcsőfoknak tekinti.



Rafael Leao szerződése 2024-ben jár le a piros-feketéknél. Bár korábban mindkét fél kifejezte a hosszabbítással kapcsolatos szándékát, a játékosért számos más nagy klub sorban áll.

A Milan korábbi sztárja, Kaká reméli, hogy Leao hosszabbít, ugyanakkor úgy véli, hogy a labdarúgónak most kell távoznia, amennyiben a bajnokságot karrierje egy köztes lépésének tekinti.



„Fantasztikus játékos, nagyon kedvelem” – mondta a brazil a Gazzetta dello Sportnak.



„Ha az olasz futballt a karrierje középső lépcsőjének tekinti, akkor most jött el a megfelelő pillanat arra, hogy menjen. Szerintem maradnia kellene, mert az olasz futballt nem tekintem köztes lépésnek, és néha nem jó ötlet elhagyni a Milant” – tette hozzá.



„Nem szeretem az összehasonlításokat, azt hiszem, Leaonak minden lehetőséget mérlegelnie kell. A Milan sokat ad neki. Katarban találkoztam (Adriano) Gallianival és azt mondta, hogy a Serie A csak egy lépcső a játékosok karrierjében. Én ezt nehezen fogadom el. A Serie A még mindig nagy kihívásokkal teli bajnokság a csatároknak, szerintem nem egy kisebb bajnokság, még ha az anyagi körülmények mások is. Sokat tanultam Olaszországban” – zárta szavait.

Borítókép: Marco Luzzani/Getty Images