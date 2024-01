José Mourinho végre megtörte a hallgatását, miután kedd reggel kirúgták az AS Roma menedzsereként.

Mourinhót úgy menesztették, hogy az AS Roma a kilencedik helyen áll a Serie A tabelláján. A "Special One" eredeti szerződése a szezon végén járt volna le, de a Roma a vasárnap esti, AC Milan elleni 3-1-es vereséget követően úgy döntött, hogy idő előtt felmenti a munkája alól.

Az olasz klub a közösségi oldalain és a hivatalos honlapján közleményt adott ki, amelyben megerősítette Mourinho távozását.

„Az AS Roma megerősíti, hogy José Mourinho és edzői stábja azonnali hatállyal távozik a klubtól. Mourinho 2021 májusában mutatkozott be a Giallorossi 60. edzőjeként. A csapatot 2022. május 25-én Tiranában a Konferencia Liga megnyeréséig, az előző szezonban pedig az Európa Liga budapesti döntőjéig vezette. Szeretnénk mindannyiunk nevében megköszönni José-nak az AS Románál a szenvedélyét és erőfeszítéseit, amióta a klubhoz érkezett. Mindig nagyszerű emlékeink lesznek a Románál töltött időszakáról, de úgy gondoljuk, hogy az azonnali váltás a klub érdekeit szolgálja. Sok sikert kívánunk Josénak és segítőinek a jövőbeni munkájukhoz” - mondta Dan és Ryan Friedkin.

A döntést követően Mourinho az Instagram-oldalán reagált. A portugál mester egy tíz szavas nyilatkozatot tett közzé, amelyben ez állt: „Izzadság, vér, könnyek, öröm, szomorúság, szeretet, testvérek, történelem, szív, örökkévalóság.”

A Chelsea korábbi menedzsere egy videofelvételt is mellékelt, amely a klubnál eltöltött időszakának magasságait és mélypontjait emelte ki. Mourinho is láthatóan elérzékenyült, miközben utoljára hagyta el a Roma edzőbázisát. Majdnem könnyekig hatotta, amikor a Roma szurkolói a nevét skandálták, miközben megpróbáltak egy szelfit készíteni vele. Mourinho érzelmei azonban érthetőek, hiszen mindig is arról beszélt, hogy egyik klubnál sem volt olyan érzelmi kötődése, mint az AS Roma csapatánál.

Bortókép: Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images